Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekâtı’nın ardından üçüncü operasyonu başlattı. Fırat’ın doğusuna yapılan ve terör örgütleri PKK, YPG ile DEAŞ’a karşı düzenlenen harekâta, Barış Pınarı adı verildi. Harekâtın başladığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter’dan duyurdu. Erdoğan “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye Millî Ordusuyla birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekâtı’nı başlatmıştır” ifadelerini kullandı. Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetlerine ait obüs ve Diyarbakır’dan havalanan F-16’lar Suriye’nin Resulayn kentindeki terör örgütü YPG mevzilerini vurdu. Bölgeden dumanlar yükselmeye başlarken ardından Tel Abyad’daki terör hedefleri de obüslerle ateş altına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon emrini verdiği o an

30 KİLOMETRE İÇERİDE UÇUŞ

Türk savaş uçakları 30 kilometre derinliğe girerek terör hedeflerini vurdu. Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, yerle bir edildi. Bombardımanda Resulayn, Derik ve Kamışlı ilçeleri ile kırsalındaki terörist unsurlar da vuruldu. Akçakale’nin karşısındaki Tel Abyad’da bulunan terör hedeflerine de gece boyunca roketatar ve obüs atışları yapıldı.

ÇATIŞMALAR BAŞLADI

Atışlar sürerken Millî Savunma Bakanlığı saat 22.26’da kara harekâtının da başladığını duyurdu. Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Millî Ordusu, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Fırat’ın doğusuna kara harekâtına başladı” ifadeleri kullanıldı. Aynı dakikalarda çok sayıda zırhlı aracın Suriye tarafına geçtiği gözlendi. Bir süre sonra da silahlı çatışma sesleri duyulmaya başlandı.

Zormağar'da PKK/ YPG hedefleri yoğun ateş altında

SİVİLLERE YPG ATEŞİ

Terör örgütü YPG/PKK, Ceylanpınar ve Nusaybin’e roket atarken, Türkiye’deki sivil yerleşimlere ateş açtı. Teröristlerin saldırılarında yerel halka ait evleri kullanması dikkat çekti. Terör örgütü, Cerablus’ta sivillerin sığındığı kampı ve sivil yerleşimleri de vurdu. Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 7’si de yaralandı.

Diğer yandan Al Hawl kampındaki bine yakın terör örgütü DEAŞ’lının da aileleriyle birlikte kaçmaya başladığı öğrenildi.

TSK, terör örgütüne ait 181 hedefi ateş altına aldı

ELLER SEMAYA MEHMETÇİK İÇİN KALKACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı, Barış Pınarı Harekâtı’nın zaferle sonuçlanması için, sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunacağı ve dua edileceği bildirildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından harekâta katılan şanlı Türk ordusuna başarılar dileyerek “Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için şanlı ordumuza dua edilecektir. Tüm kardeşlerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı. İstanbul’daki camilerde de Barış Pınarı Harekâtı için yatsı ezanı öncesi sela okundu.

HAVANLI SALDIRI

Suriye tarafında terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan havan mermileri Şanlıurfa Ceylanpınar’a ve Mardin’in Nusaybin ilçesine düştü. Saldırılarda ölen veya yaralanan olmadı. Şanlıurfa Valiliğince sınır hattındaki belirlenen bölgelerin “Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edildiğini duyurdu. Akçakale, Ceylanpınar, Suruç’taki tüm okullar, Birecik’te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullar iki gün tatil edildi. Mardin’in Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde de okullar bugün tatil olacak.

SURİYELİ KANAAT ÖNDERLERİNDEN DESTEK

Gaziantep’te bir araya gelen Suriyeli kanaat önderleri, Barış Pınarı Harekâtı’na destek verdi. Kanat önderleri, “YPG/PKK ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerini lanetliyor, Türkiye’nin bu örgütlerle yürüttüğü mücadelede elimizden gelen desteği sunmaya hazır olduğumuzu buradan ifade ediyoruz. Uluslararası himaye gören bu örgütler tarafından Suriye’nin toprak bütünlüğünün parçalanmasına yönelik her türlü girişimin engellenmesini, bölgenin bir an önce Türkiye’nin desteği ile huzura kavuşmasını ve yurdumuza dönmeyi arzuluyoruz” dedi.

BÖLGEYE HUZUR VE BARIŞ GELECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Barış Pınarı Harekâtı’nın başlamasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Harekâtımız uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın 51. maddesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir” ifadesini kullanmıştı. Suriye’nin kuzeydoğusunda terör yapılanmasının Türkiye’ye yönelik çok ciddi bir tehdit olduğunu belirterek “ABD’nin kendilerine verdiği silahları biz Türkiye’de yakalıyoruz. Çünkü PKK ile buradaki yapılanmaların hiçbir farkı yok. Terör örgütü şu anda bulunduğu bölgedeki insanlara da büyük bir zulüm içinde. 300 binden fazla Suriyeli Kürt’ü de kendilerini desteklemedikleri için sürgüne gönderdiler, Türkiye’de yaşıyorlar. Bu bölücü bir terör örgütüdür. Esas amacı Suriye’yi bölmektir, ki biz Suriye’nin sınır ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Tüm bu sebeplerden dolayı biz buraya bir harekâtı başlattık. Harekat ile bölgeye huzur ve barış gelecek” dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise harekât hakkında BMGK üyesi ülkelerin büyükelçilerinin bakanlığa çağrılarak bilgilendirildiğini bildirmişti. BMGK’nın daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa’dan oluşuyor.

Sınırda çatışma sesleri yükseliyor

AB: HAREKÂTI DURDURUN!

Öte yandan Türkiye’nın hava ayağını başlattığı Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili Avrupa Birliğinden (AB) ilk açıklamayı Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker yaptı. Juncker, “Suriye harekâtını durdurun, güvenli bölge için ödeme yapmayacağız” dedi.

TERÖR YANDAŞLARI MANİPÜLASYONA BAŞLADI

Barış Pınarı Harekâtı’nda düğmeye basılmasıyla, terör örgütüne yakın hesapların manipülasyon ve dezenformasyon girişimi başladı. Sosyal medyada, “Türkiye’nin önceden yaptığı bu. Yeniden yapmayacağını mı düşünüyorsunuz?” denilen paylaşımlarda, 1992 yılında Ermenilerin Hocalı kasabasında katlettiği 600’den fazla Azerbaycan vatandaşının fotoğrafları kullanıldı.