Siyasetten ayrıldıktan sonra iş dünyasındaki faaliyetlerine devam ettiğini belirten Zinke, Türkiye ile ABD’nin iki dost ve müttefik ülke olduğunu, ancak ticari ilişkilerin yeterli düzeyde bulunmadığını kaydetti. Bu amaçla geçtiğimiz temmuz ayında Türkiye’de düzenlenen Amerikan-Türk İş Geliştirme Konseyine katıldığını dile getiren Zinke, İhlas Holding’e yatırım davetinde bulundu.
ABD’den yatırım daveti
10.10.2019 - 05:23 | Son Güncelleme: 10.10.2019 - 05:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump’ın kabinesinde görev alan ve geçtiğimiz yıl sonu görevden ayrılan ABD eski İçişleri Bakanı Ryan Zinke, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören’i ziyaret etti.
Etiketler : mücahid ören,ihlas holding,
655377 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/655377.aspx
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