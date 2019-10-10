Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyasetten ayrıldıktan sonra iş dünyasındaki faaliyetlerine devam ettiğini belirten Zinke, Türkiye ile ABD’nin iki dost ve müttefik ülke olduğunu, ancak ticari ilişkilerin yeterli düzeyde bulunmadığını kaydetti. Bu amaçla geçtiğimiz temmuz ayında Türkiye’de düzenlenen Amerikan-Türk İş Geliştirme Konseyine katıldığını dile getiren Zinke, İhlas Holding’e yatırım davetinde bulundu.