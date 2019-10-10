Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah namazını Hacı Bayram Camisi'nde kılan ve Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yapılan duaya katılan TBMM Başkanı Şentop, çıkışta açıklamalarda bulundu.

Dün saat 16.00 itibarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başlaması talimatını verdiğini, hareket öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüşerek, harekat başladıktan sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bilgi aktardığını hatırlatan Şentop, "Saat 22.00 civarında da kara harekatı başladı. Operasyon planlandığı şekilde devam ediyor." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki sivillere karşı çok müşfikane bir tavırla hareket ettiğini vurgulayan Şentop, "Buradaki maksadımız Türkiye'nin sınırının hemen ötesinde oluşturulan terör koridorunu ortadan kaldırmak, yok etmek ve orayı güvenli bir bölge haline getirmektir. Türkiye çok uzun zamandır terörle mücadele ediyor. Orada bir terör yapılanmasının yeniden oluşmasına ve Türkiye için bir tehdit oluşturmasına göz yummamız mümkün değil. Bu konuda hiçbir ülkenin Türkiye'ye söyleyecek hiçbir şeyi yok." diye konuştu.

Türkiye'nin aylardır bölgedeki terör koridorunu ortadan kaldırma noktasında müttefikleri ve komşu ülkelerle temas içinde olduğunu ifade eden Şentop, "Bütün yollar denendi. Bundan netice alınamayınca Barış Pınarı Harekatı yapmak hasıl oldu. Tercihimiz bu meselenin müzakere ile halledilmesiydi." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin hatırlatması üzerine NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı." açıklamalarını doğru bulduğunu belirten Şentop, Türkiye'nin bu harekatta NATO üyelerini ve müttefiklerini yanında görmek istediğini aktardı.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı müttefiki olan NATO ülkeleriyle birlikte yapmayı arzu ettiğini dile getiren Şentop, şunları kaydetti:

"Çünkü bu ittifak üye ülkelerin güvenliği için kurulmuştur. Türkiye NATO'nun en sadık müttefikidir. Hem mali hem de askeri yükümlülükleri başından beri titizlikle yerine getiriyor. Türkiye NATO'nun doğudaki en güçlü üyesidir. Türkiye'nin güvenliği aslında NATO'nun güvenliği olarak telaki edilmelidir. ABD'ye karşı terör saldırısı olduğu zaman Türkiye başta olmak üzere bütün NATO ülkeleri yanında yer aldı. Türkiye terör saldırısına maruz kaldığı zaman müttefiki olan NATO ülkelerinin yanında yer alması gerekir. Bazı müttefiklerin tavırlarının yanlış olduğunu ifade etmek istiyorum."