Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla bölgedeki terör unsurlarına harekatın ilk gününde ağır darbe vuruldu. MSB'den yapılan açıklamada, harekatın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği bildirildi.
MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması: 'Belirlenen hedefler ele geçirildi'
10.10.2019 - 10:44 | Son Güncelleme: 10.10.2019 - 11:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor."
Etiketler : msb,barış pınarı harekatı,açıklama,
655437 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/655437.aspx
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