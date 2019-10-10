Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla bölgedeki terör unsurlarına harekatın ilk gününde ağır darbe vuruldu. MSB'den yapılan açıklamada, harekatın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği bildirildi.