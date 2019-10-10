Fırat'ın doğusunda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı Suriye'de devam ederken, sınırın Türkiye tarafında ise Özel Harekat polisleri Mehter Marşı eşliğinde devriye atıyor. Mehteranlı devriyeyi görenler ise el sallayarak, Özel Harekat polislerine destek ve sevgi gösterisinde bulunuyor.
Suriye sınırında zırhlı araçla mehteranlı devriye
10.10.2019 - 11:16 | Son Güncelleme: 10.10.2019 - 11:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun başlatıldığı bölgelerden olan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde özel harekat polisleri sınır hattında Mehter Marşı'yla devriye atıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suriye sınırı,zırhlı araçla,mehteranlı devriye,story_,
655445 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/655445.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER