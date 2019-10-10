Suriye Milli Ordusu, ağır silahlı araçlarla sınır hattına geldi. Burada Türk zırhlı araçları eşliğinde beton blokların bulunduğu bölgeye ilerleyen araçlar, beton blokların kaldırılmasıyla Türk topçu birliklerinin yaptığı yoğun bombardıman eşliğinde sınır hattına girdi.
Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu Tel Abyad sınırında
10.10.2019 - 11:49 | Son Güncelleme: 10.10.2019 - 12:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin Telabyad sınırında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde beton blokların kaldırılmasının ardından Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu sınır hattına yöneldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : suriye sınırı,mehmetçik,suriye milli ordusu,barış pınarı harekatında,
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