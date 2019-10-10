Suriye Milli Ordusu, ağır silahlı araçlarla sınır hattına geldi. Burada Türk zırhlı araçları eşliğinde beton blokların bulunduğu bölgeye ilerleyen araçlar, beton blokların kaldırılmasıyla Türk topçu birliklerinin yaptığı yoğun bombardıman eşliğinde sınır hattına girdi.