Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili endişelerini anlıyoruz." dedi.

Lavrov, "Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki operasyonu, ABD’nin bu bölgede attığı adımların sonucu." ifadesini kullandı.