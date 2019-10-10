Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili endişelerini anlıyoruz." dedi.
Lavrov, "Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki operasyonu, ABD’nin bu bölgede attığı adımların sonucu." ifadesini kullandı.
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili endişelerini anlıyoruz." dedi.
Lavrov, "Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki operasyonu, ABD’nin bu bölgede attığı adımların sonucu." ifadesini kullandı.
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