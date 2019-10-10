Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na yönelik eleştirilerle ilgili, "Suudi Arabistan önce aynaya baksın. Yemen'i bu hale kimler getirdi? Hele Mısır sen hiç konuşamazsın. Zira sen ülkende demokrasi katili olan bir kişisin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye toprakları üzerinde onlarca yabancı gücün adeta cirit attığı bir dönemde Türkiye'nin terör yapılanmasını engellemek için başlattığı bu harekata yönelik eleştirileri asla kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Operasyonumuzu 'İşgal hareketi' diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay, kapıları açar, 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye seslenerek, "Siz hiçbir zaman samimi olmadınız, 1963'ten bu yana oyaladınız. 'AB'ye aldık, alıyoruz, alacağız, şuydu buydu'. Siz dürüst değilsiniz." dedi.