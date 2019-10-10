Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fırat Kalkanı Harekatı’nda 22 Aralık 2016 tarihinde El Bab’da şehit düşen Piyade Binbaşı Bülent Albayrak’ın Kocaeli’de yaşayan babası Hasan Albayrak, dün başlayan Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan askerlere seslendi. Oğlunun terör örgütlerinin Türkiye sınırında etkili olmalarını engellemek için şehit olduğu topraklarda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kutsal bir göreve çıktığını söyleyen Hasan Albayrak, tüm askerlerin arkasında olduğunu söyledi. Gerektiğinde yaşına aldırış etmeden askerlerle birlikte savaşabileceğini söyleyen şehit babası Albayrak, harekatta görev alan askerlerin anne, baba ve yakınlarına seslenerek gururlu ve huzurlu olmalarını söyledi.

“Onlar, "Biz seve seve mücadele edeceğiz’ diye yemin ederler”

Oğlunun önemli bir görevde şehit olduğu için gururlu olduğunu söyleyen Albayrak, “Şehit olmadan önce ben Bülent Binbaşı ile sürekli telefondan görüşüyordum. 21 Aralık gecesi kapı çalındı. Kapı çalındığında ben o saatte asla açmam. Israrla çalındı ben yine de açmadım. Kapı komşumun olduğunu anlayınca kapıyı açtım. Kapıyı açtığım zaman karşımda Ana Üs Komutanımız, kaymakamımız ve belediye başkanımız vardı. Ben önce şaşırdım. ‘Hayır ola’ dedim. ‘İçeri 5 dakika girelim’ dediler. İçeri girdiklerinde ben hemen bana bir şey söylemeyin, ben konuyu anladım, hiçbir şey anlatmayın dedim. Bülent Binbaşımızın şehit haberini aldığım zaman oğlumu kaybetmiş olmamın bir üzüntüsü vardı. Evlat acısı çok zor. Ama Türk toplumunda kol kırılır yen içine kalır anlayışı vardır. İçeride ve dışarıdaki düşmanları sevindirmemek adına biz üzüntümüzü dışarı vurmayız, bugüne kadar da vurmadık. Oğlum ve bütün silah arkadaşları mezun olurken, yemin ederler. Onlar, ‘Biz seve seve mücadele edeceğiz’ diye yemin ederler. Biz gururlu, onurluyuz, başımız dik. Bu Bülent binbaşım ve onun silah arkadaşları sayesinde oluyor” dedi.

“Eğer görev düşerse bu yaştan sonra yapmaya hazırım”

Terör örgütlerine karşı başlatılan harekatın çok önemli olduğuna dikkat çeken şehit babası, harekatta görev alan askerlerin arkasında olduğunu belirterek, “Bu terör örgütü dış güçlerden para ve silah yardımı alarak kantonlar oluşturdular. Fırat Kalkanı bu hareketi bunu bozdu. Harekat başladı. Bülent Binbaşım şehit olduktan sonra da devam etti. Şimdi kantonlar birleştirilemedi, bu Fırat Kalkanı ve Afrin Harekatı sayesinde oldu. Şimdi de Fırat’ın doğusundaki harekat, bu kantonları birleştirme oyununu bozdu. Şu anda Fırat’ın doğusundaki harekata katılan bütün askerlerimize Allah güç versin, yardımcıları olsun. Ayaklarına taş değmesin. Biz halk olarak onların arkasındayız ve destekleyicileriyiz. Yaptıkları görev kutsal bir görevdir. Eğer bana görev düşerse bu yaştan sonra yapmaya hazırım. Bütün askerlerimizin arkasındayız” diye konuştu.

“Anneler, babalar rahat olsun, huzurlu olsun”

Son olarak Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan askerlerin ailelerine seslenen Albayrak, çocuklarının kutsal bir görev yaptığını, bunun için gururlu olmaları gerektiğini belirterek, “Anneler, babalar rahat olsun, huzurlu olsun. Bu evlatlarımızın hepsi kutsal bir görev yapıyor. Biz hepsine minnettarız, arkalarındayız. Allah bu askerlerimizin ayaklarına taş değdirmesin” şeklinde konuştu.