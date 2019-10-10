Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün il sorumlusuna bağlı mühendis ve teknik eleman sorumlusu olduğu tespit edilen H.H.B. isimli şahıs yakalandı. Örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen H.H.B. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.