Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün il sorumlusuna bağlı mühendis ve teknik eleman sorumlusu olduğu tespit edilen H.H.B. isimli şahıs yakalandı. Örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen H.H.B. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
FETÖ'nün mühendis ve teknik eleman sorumlusu Gaziantep'te yakalandı
10.10.2019 - 17:20 | Son Güncelleme: 10.10.2019 - 17:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mühendis ve teknik eleman sorumlusu olduğu tespit edilen şüpheli operasyonla yakalandı.
Kaynak: AA
Etiketler : gaziantep,tutuklama,FETÖ,
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