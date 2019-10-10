MSB: "Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi. Bebek katili PKK eşittir bebek katili PYD/YPG."
MSB: Bebek katili PKK eşittir bebek katili PYD/YPG
10.10.2019 - 17:51 | Son Güncelleme: 10.10.2019 - 17:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi. Bebek katili PKK eşittir bebek katili PYD/YPG."
Etiketler : msb,
655531 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/655531.aspx
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