Eski başbakanlar Binali Yıldırım, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve Yıldırım Akbulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak, Barış Pınarı Harekatı’nın başarıyla sonuçlanması temennisinde bulundu. Eski başbakanlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade ettiler.
Eski başbakanlardan destek mesajı
10.10.2019 - 18:20 | Son Güncelleme: 10.10.2019 - 18:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski Başbakanlar Yıldırım, Çiller, Yılmaz ve Akbulut, Erdoğan'ı arayarak Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması temennisinde bulundu.
Etiketler : Barış Pınarı Harekatı,story_,
655537 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/655537.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER