Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski başbakanlar Binali Yıldırım, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve Yıldırım Akbulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak, Barış Pınarı Harekatı’nın başarıyla sonuçlanması temennisinde bulundu. Eski başbakanlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade ettiler.