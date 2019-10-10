Nusaybin'e düşen havan topları nedeni ile 3 kişi şehit olmuş 24 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından Nusaybin Kaymakamlığınca yapılan anonsta, "Tüm vatandaşlarımızın dikkatine. Tüm vatandaşlarımızın can güvenliği açısından evlerinin zemin katlarına geçmeleri ve sokakta bulunan vatandaşlarımızın evlerine gitmeleri önemle rica olunur" denildi.
Nusaybin Kaymakamlığından uyarı: "Vatandaşların can güvenliği açısından evlerin zemin katlarına geçmeleri önemle rica olunur"
10.10.2019 - 18:55 | Son Güncelleme: 10.10.2019 - 18:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin'in Nusaybin İlçe Kaymakamlığı tarafından vatandaşlara yönelik yapılan uyarıda, "Tüm vatandaşlarımızın can güvenliği açısından evlerinin zemin katlarına geçmeleri ve sokakta bulunan vatandaşlarımızın evlerine gitmeleri önemle rica olunur" denildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Nusaybin,mardin,
655541 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/655541.aspx
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