Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin bilgi paylaşımında bulunan Bakan Akar görüşmede,

- Hedefimizin Fırat’ın doğusunda DEAŞ, PKK/PYD-YPG başta olmak üzere teröristlerin varlığını sonlandırmak ve burada bir barış koridoru tesis ederek ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamak olduğunu,

- Türkiye’nin DEAŞ’a karşı göğüs göğüse savaşan tek NATO ve Koalisyon ülkesi olduğunu, 3000’den fazla DEAŞ teröristini etkisiz hale getirdiğini,

- Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığını,

- Ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan dini ve etnik grupların güvenliğine çok büyük önem atfedildiğini,

- Sivil/masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost/ müttefik ülke unsurlarının ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini ifade etti.