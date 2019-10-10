Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump, Suriye'de görevlerini en iyi şekilde yaptıklarını ifade ederek, "DEAŞ’ı yüzde yüz şekilde mağlup ettik. Artık Suriye’de, Türkiye’nin saldırısı altında, birliklerimiz yok. İşimizi çok iyi yaptık." açıklamasında bulundu. Başkan Trump, Suriye konusunda ise üç seçenekleri olduğu değerlendirmesinde bulunarak "Şimdi Kürtler Türklere saldırıyor, ki onlar 200 yıldır bir mücadele içerisinde. 3 seçeneğimiz var, binlerce asker gönderip askeri açıdan kazanmak, yaptırımlarla Türkiye’yi ekonomik olarak çok sert vurmak, yada Kürtler ile Türkler arasında arabuluculuk yapmak” ifadelerini kullandı.