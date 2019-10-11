Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Fırat’ın doğusundaki terör odaklarına yönelik Barış Pınarı Harekâtı’nı başlatması Batı’yı rahatsız etti. Newsweek’e konuşan bir ABD Ulusal Güvenlik yetkilisi Donald Trump’ını Suriye kararını eleştirirken “Dürüst olmak gerekirse ABD için Türkiye, Suriye ve Irak boyunca bir Kürt devletini desteklemek daha iyi olurdu. Bu bölgede ikinci İsrail olurdu” diyerek Batının niyetini açık etmişti.

Terör örgütü yandaşlarına kucak açan Avrupa ülkeleri, iç kamuoyununa mesaj vermek için Barış Pınarı’na karşı çıktı. İç savaş sonrası Suriye’ye üşüşen ve terör örgütü PKK hamiliğine soyunan Batı, Türkiye’nin engeliyle karşılaşınca panikle üst üste açıklamalar yaparak harekâtı kınadı.

Bölgede terör devleti kurma hayalleri suya düşen Türkiye karşıtlarının tepkileri şöyle:

‘PARA ÖDEMEYİZ’ TEHDİDİ

Avrupa Birliği Başkanı Jean-Claude Juncker Türkiye’nin askerî operasyonunu durdurmak için başvurduğunu söyledi. Birlik bu durumda “güvenli bir bölge” kurulması için para ödemeyecek tehdidinde bulundu.

Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere ve Kanada dışişleri bakanları da operasyon karşıtı açıklamalar yaptı. “Bölgenin istikrarsızlaşacağını iddia eden söz konusu bakanlar, düşmanlıkların durdurulması ve Türkiye’nin güvenlik menfaatlerinin barışçıl bir şekilde sürdürülmesi çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin kuzeydoğu Suriye’deki Türk operasyonunu desteklemediğini, hareketi “kötü bir fikir” olarak nitelendirdiğini ve bölgedeki DEAŞ çalışanlarını Türkiye’yi suçladığını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin Türkiye’ye Türkiye’ye operasyonlarını yürütmesi için yeşil ışık yakmadığını, Ankara’nın “meşru güvenlik kaygıları” olduğunu ve Başkan Donald Trump’ın ABD askerlerini zarardan uzak tutma kararı aldığını vurguladı.

DEAŞ’I BAHANE ETTİLER

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, ülkesinin harekâtı kesin suretle kınadığını belirterek, bunun bölgedeki istikrara zarar verebileceğini, insani durumu daha da kötüye götürebileceğini ve koalisyonun DEAŞ’a karşı eylemleri sonucunda varılan ilerlemeyi ortadan kaldırabileceğini ifade etti. Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsula, harekâttan dolayı endişe duyduklarını belirterek, Türkiye’den duruma son verme çağrısı yaptı. Reinsula, Suriye’deki krize uluslararası düzeyde bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Belarus Dışişleri Bakanlığından gelen açıklamada da harekâtın endişe oluşturduğu belirtildi.