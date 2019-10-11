Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yarın gelmesi planlanan ancak Barış Pınar Harekâtı sebebiyle ziyaretini öne çeken Stoltenberg’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ile görüşecek olan NATO Genel Sekreteri, TSK’nın Fırat’ın doğusundaki operasyonuna ilişkin bilgilendirilecek.