Yarın gelmesi planlanan ancak Barış Pınar Harekâtı sebebiyle ziyaretini öne çeken Stoltenberg’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ile görüşecek olan NATO Genel Sekreteri, TSK’nın Fırat’ın doğusundaki operasyonuna ilişkin bilgilendirilecek.
Stoltenberg bugün Türkiye’de
11.10.2019 - 03:35 | Son Güncelleme: 11.10.2019 - 03:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirecek.
Etiketler : Jens Stoltenberg,
655610 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/655610.aspx
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