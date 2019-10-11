Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ’a yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekâtı’nın ikinci gününde teröristlere nefes aldırmadık. Resulayn ve Tel Abyad’da dört koldan ilerleyen Mehmetçik zaman zaman teröristlerle sıcak temas sağladı. Şanlıurfa Akçakale’nin karşısındaki Tel Abyad’daki terör örgütü PKK hedeflerine obüs atışları yapıldı; vurulan noktalardan dumanlar yükseldi. Tel Abyad’ın etrafının temizlendiği teröristlerin ilçe merkezine sığındığı öğrenildi. 11 köy teröristlerden kurtarılırken ayrıca Tel Abyad -Suluk arasındaki yol da kontrol altına alındı. Derinliklere doğru ilerleyen Mehmetçiğe karadan ve havadan atışlarla destek veriliyor.

SMO, MAVİ BANT TAKTI

İlk gün sınırda bekleyen Suriye Milli Ordusu (SMO) da Akçakale’den Suriye topraklarına giriş yaparak operasyona katıldı. SMO askerleri, cephe hattındaki dışardan sızma girişimlerini ve dost ateşini engellemek için başına mavi bant taktı. SMO askerleri, Mehmetçik’le Suriye içine ilerleyerek terör örgütü PKK/YPG’li militanlarla çatışmaya başladı. Ayrıca Türkmenlerden oluşan SMO askerleri ise kollarına mavi bant takarak Suriye topraklarına girdi.

SÖZDE KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyonlarda, aralarında YPG’nin sözde komutanı Amir Ahin’in de olduğu 219 terörist öldürüldü. Tel Abyad’ın batısında ise kaçan teröristlerin bıraktığı; aralarında hafif ve ağır makineli tüfeklerin de bulunduğu çok sayıda silah ile birlikte mühimmat ele geçirildi. SMO askerleri köylerde güvenlik tedbirlerini ve tarama çalışmalarına başladı.

40 DEAŞ'LI IRAK'A GÖNDERİLDİ

Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı operasyonu öncesi bölgedeki cezaevlerinde tutuklu bulunan yaklaşık 40 üst düzey DEAŞ’lının, ABD gözetimine alındığı bildirildi. Washington Post gazetesinin haberine göre ABD’li yetkililer, bu adımın DEAŞ’lıların Kürt gözetimindeki cezaevlerinden kaçmalarını engellemek için yapıldığını ifade etti.

Söz konusu DEAŞ’lılar arasında ABD’li ve Batılı rehinelerin infazından sorumlu tutulan ve Beatles adı verilen hücreden iki kişinin de bulunduğu belirtildi. Alexanda Kotey ve eş-Shafee eş-Sheikh adlı DEAŞ mensuplarının Irak’a sevk edildiği öğrenildi. ABD Başkanı Donald Trump da Çarşamba günü yaptığı açıklamada “Bazı en tehlikeli DEAŞ üyelerini bölgeden çıkarıyoruz” demişti.

BEBEK KATİLİ PKK YEDİ KİŞİYİ ŞEHİT ETTİ

Mehmetçiğin ağır zayiat verdirdiği terör örgütü PKK, hıncını sivillerden çıkarmaya çalıştı. Mardin’in Nusaybin ve Şanlıurfa’nın Birecik, Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerine Suriye tarafından ateşlenen çok sayıda bomba düştü. Nusaybin’de Fatma Yıldız (48) isimli anne ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız (15) şehit oldu. Patlamalarda 24 kişi de yaralandı. Akçakale’de Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ile Akçakale Vergi Dairesi’nde çalışan Cihan Güneş, Ceylanpınar’da ise sokakta oynayan 11 yaşındaki Elif Terim ve aynı yaştaki Mazlum Güneş şehit düştü. Şanlıurfa Valiliği, 45 kişinin yaralandığını açıkladı. Akçakale, Ceylanpınar, Suruç, Nusaybin’de tüm okullarda, Birecik ve Kızıltepe’de sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 2 gün ara verildi.