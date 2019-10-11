Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ancak terör örgütü PKK’nın sivil uzantısı HDP’den yine skandal açıklamalar geldi. HDP Eş Başkanı Sezai Temelli, Mehmetçiği işgalci olarak yansıttı ve Türkiye’yi etnik temizlik yapmaya ve domagrafik yapıyı değiştirmeye çalışmakla suçladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP eş başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli ile milletvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Leyla Güven, Berdan Öztürk hakkında “terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Önceki bir konuşmasında Türkiye’nin topraklarını İsrail’e vermeyi ima eden Sezai Temelli “Bugün Türkiye’nin en bereketli toprakları burası. Buralar vadedilmiş topraklar. Musa bütün ömrünü bu toprakları arayarak geçirdi. Geldiler bu toprakları da kuruttular” ifadelerini kullanmıştı.

Bu arada PKK’nın gönüllü yayın organı gibi tavır takınan sosyalist Birgün gazetesi, TSK’nin sivilleri vurduğu yalanını yazdı. Gazetenin internet sorumlusu Hakan Demir de şafak operasyonuyla gözaltına alındı. diken.com.tr internet sitesinin sorumlu yazı işleri müdürü de aynı gerekçeyle “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” etmek suçundan gözaltına alındı.