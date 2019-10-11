NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İstanbul’a geldi. Özel bir uçakla Atatürk Havalimanı’na iniş yapan Stoltenberg’ın önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek ortak bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Stoltenberg’ın daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İstanbul'da
11.10.2019 - 09:51 | Son Güncelleme: 11.10.2019 - 10:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul’a geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Genel Sekreter Stoltenberg’u kabul etmesi öngörülüyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : NATO,Jens Stoltenberg,
655652 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/655652.aspx
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