Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı gün çadırından çıkarak, operasyona giden askerlere kurban kesip alınlarına kurban kanı sürerek, harekatın simgelerinden biri haline gelen Döndü Deveci, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Askerlerimizin yanına gidip orada kurban kesmek istiyorum” dedi.

Harekata destek veren Deveci, “Devletimize, milletimize, Mehmetçiklerimize, kurban olduğum Allah’ım kolaylıklar versin. Askerimizin ayaklarına taş değmesin. İnşallah sağ salim alırlar vururlar geri döner gelirler. Askerimiz olmazsa bizler nerelere gideriz. Bizi askerlerimiz koruyor. Allah başımızdan eksik etmesin askerlerimizi, devletimizi, milletimizi. Beni oraya götüren olsa bir koyun alır giderim ve keserim onlara yerler. İnşallah da giderim içimden çok geliyor gitmek. Allah inşallah kısmet eder gidip askerlerimizi görmeyi. Çok heves ediyorum gidebilmek için ama bilmiyorum nasıl gideceğim” diye konuştu.