Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu, Barış Pınarı Harekatı'nın ilk şehidi Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale ilçesinde görevli Vergi Dairesi Başkanlığı'na bağlı maliye memuru Cihan Güneş için tören düzenlendi.
Harekatın ilk şehidi 9 aylık bebek ve memur Güneş için tören düzenlendi
11.10.2019 - 11:02 | Son Güncelleme: 11.10.2019 - 11:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Barış Pınarı Harekatı'nın ilk şehidi 9 aylık bebek ve şehit memur için tören düzenlendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Barış Pınarı Harekatı,şehit,tören,story_,
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