Amasya'nın Merzifon ilçende Fatih İlkokulu öğrencileri Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için 'Komando Andı'nı okudu.
Öğrencilerden Mehmetçiğe 'Komando Andlı' destek
11.10.2019 - 11:14 | Son Güncelleme: 11.10.2019 - 11:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK'nın Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemek için gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye’nin dört bir yanından destekler devam ediyor. Bu kapsamda bir destek de Amasyalı ilkokul öğrencilerinden geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : mehmetçik,barış pınarı harekatı,
655681 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/655681.aspx
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