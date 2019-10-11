Barış Pınarı Harekatı'nın 3’üncü gününde Nusaybin ilçesinden Kamışlı’da yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensuplarına yönelik keskin nişancılar tarafından saldırı düzenlendi. Terör örgütü PKK/YPG’liler tarafından düzenlenen saldırı sonucu 2 basın mensubu hafif yaralandı. Yaralı gazeteciler, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.
YPG'den gazetecilerin bulunduğu alana keskin nişancılarla saldırı: 2 yaralı
11.10.2019 - 13:41 | Son Güncelleme: 11.10.2019 - 14:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin’in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere Kamışlı tarafından keskin nişancılarla saldırı düzenlendi. Olayda 2 gazeteci hafif yaralandı.
Kaynak: IHA
Etiketler : Mardin,YPG,
655709 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/655709.aspx
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