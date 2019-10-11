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Dışişleri Bakanlığı'ndan DEAŞ açıklaması
11.10.2019 - 15:05 | Son Güncelleme: 11.10.2019 - 15:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı:"Türkiye, Suriye’de DEAŞ terör örgütüne karşı en fazla mücadele veren ve en ağır bedeli ödeyen ülkedir. DEAŞ terörüne karşı bir başka terör örgütüyle mücadele etme hatasını ısrarla sürdüren, PYD/YPG’nin DEAŞ’lı tutukluları çıkarları doğrultusunda serbest bırakmasına göz yuman ve kendi vatandaşı olan yabancı terörist savaşçıları dahi geri almaktan kaçınan ülkelerin, DEAŞ’a karşı mücadele konusunda ülkemize ders verme hakkı yoktur."
Kaynak: İHA
Etiketler : dış işleri bakanlığı,açıklama,deaş,
655724 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/655724.aspx
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