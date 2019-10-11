Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün sabah saat 07.00’den itibaren Fırat’ın doğusundaki 25 hudut karakolumuza terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından yapılan taciz ateşlerine, kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilmiş, toplam 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Terör örgütünün taciz ateşine misliyle karşılık verildi, 16 terörist etkisiz hale getirildi
11.10.2019 - 22:38 | Son Güncelleme: 11.10.2019 - 22:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat’ın doğusundaki 25 hudut karakoluna taciz ateşi açan 25 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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