Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı’nın ülkemize yönelik yaptırımlar uygulanabileceğine dair açıklaması hakkındaki soruya "Barış Pınarı Harekâtı’yla bağlantılı olarak ABD Hazine Bakanlığı ülkemize yönelik yaptırım hazırlığı içinde olduğuna dair bugün bir açıklama yapmıştır.



Barış Pınarı Harekâtı başladığında ABD Yönetimine her seviyede bilgi aktarılmıştır. Bakanlığımız tarafından bugün yapılan basın açıklamasında da harekatın hedef ve kapsamı tüm açıklığıyla uluslararası kamuoyuyla paylaşılmıştır. Türkiye milli güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadele etmektedir ve bu mücadele kararlılıkla sürdürülecektir.



Buna karşı atılacak her adıma karşı tam mütekabiliyet çerçevesinde misliyle mukabelede bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır." cevabını verdi.