Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, terör örgütünün suçsuz olduğunu savundu. YPG/PKK’nın Türkiye’yi taciz ettiğinden, sınırın öbür yanından bomba attığından bahsetmeyen Ayşe Acar Başaran “Bu Türkiye halklarının savaşı değildir. Bu işgal kararı alındığı zaman değinilen şey sınır güvenliğidir. Kuzey Suriye’de IŞİD çetelerinden temizlenmesinden bugüne bir çakıl taşı bile gelmemiştir” diye konuştu. Benzer ifadeler kullanan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş da “YPG tarafından Türkiye’de bir cam bile kırılmadı” dedi.