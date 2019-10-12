Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmetçik, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında ilerleyişini sürdürürken ağır kayıp alan PKK/YPG’liler kirli oyunlarına devam ediyor. Hainler, son iki günde Mardin’in Nusaybin ve Şanlıurfa’nın Akçakale, Suruç, Ceylanpınar ilçelerinde 17 sivili katletti.

Türkiye’nin sivil katliamı yaptığı yalanını atarak dünyayı kandırmaya çalışan terör örgütü, öte yandan havanlı ve roketli saldırılarla sivilleri katlediyor. Hainlerin dün akşamki saldırısında Nusaybin’de 8 sivil vatandaş şehit oldu, 35 kişi de yaralandı. Teröristler, Türkiye karşılık verdiğinde çocuk parkını vursun diye roketleri çocuk parkından ateşledi. Halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenen hainler, Tel Abyad’da bir kiliseyi de mevzi yaptı. TSK’nın dokunulmaz ilan ettiği bölgelere Mehmetçik’in atış yapmasını sağlamak üzere provokasyonda bulunan örgüt, ABD’de yönetim üzerinde etkin olan Evanjelistleri ve Batı kamuoyunu etkilemeye yönelik “Türkiye Hristiyanların mabetlerini hedef alıyor” şeklinde kirli propagandalarına devam ediyor.

Örgüt, Hristiyan kartını kullanarak Türkiye’yi tuzağa düşürmeye çalışırken, TSK’nın dikkati sayesinde şu ana kadar bu yönde tek bir delil ortaya çıkmadı. Mehmetçik, harekâtın gecikmesi pahasına gerekli tedbirlerini alarak sivillerin, mabetlerin, okulların, hastanelerin zarar görmemesi için azami dikkat gösteriyor.

SİVİLLER CANLI KALKAN

Terör örgütünün sivillerin Suriye’nin kuzeyinden çıkışını engellediği ve yer yer canlı kalkan olarak kullandığı belirtiliyor. Başta Tel-Abyad ve Rasulayn’da olmak üzere sivilleri canlı kalkan olarak kullanan teröristlerin, sivil kıyafet giyerek halkın arasına karıştığı da belirtilirken, Kamışlı’da sivil kıyafetli bazı teröristlerin sivillere ait bir evin çatısından Mardin Nusaybin’e roket attığı da tespit edildi.

80 ÇOCUĞU ÖNE SÜRECEKLER

Öte yandan köşeye sıkışan örgütün, çocukları çatışma bölgesine götürmeye hazırlandığı görüntüler ortaya çıktı. Örgütün silahaltına aldığı 80 çocuğu Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı kullanacağı öğrenildi. Özellikle YPG/PKK bu süreçte çocukların ailelerine yüksek miktarda para verip susturuyor. Sahadaki bağımsız kaynaklardan elde edilen bilgilere göre YPG’li teröristlerin perşembe günü Hasake’deki ortaöğretim okulu önünde 14-17 yaşları arasındaki 21 öğrenciyi kaçırdığı öğrenildi.

Kaybettiği teröristlerin boşluğunu çocuklarla doldurmaya çalışan örgütün işlediği bu suç uluslararası insan hakları örgütlerince sık sık ele alınıyor ama görmezden geliyor. Suriye’de tespit edilen 806 çocuk savaşçıdan 313’ü YPG’nin bünyesinde yer alıyor. SDG bünyesindeki çocuk savaşçıların yüzde 40’ını kız çocukları oluştururken, bunlardan 20’si 15 yaşının altında, 119 kız çoğu ise aktif olarak çatışmalarda yer alıyor.

MUHABİRLERİMİZE PKK YANDAŞLARI KALLEŞÇE SALDIRDI

Terör örgütü PKK dün Mardin’in Nusaybin ilçesine beş havan mermisi attı. Ortalık can pazarına döndü. İhlas Haber Ajansı muhabiri Beril Solmuşgül ve kameraman Murat Başal, patlama bölgesine giderken bir grup terör yandaşı tarafından saldırıya uğradı. Zorbalar muhabirlerin telefonunu gasp etti. PKK yandaşları, daha sonra bindikleri araçla kayıplara karıştı.

Terör yandaşları İHA muhabirine saldırıp telefonunu gasp etti

MAZLUM EKMEK ALMAYA GİDİYORDU

PKK’lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılar sırasında ekmek almak için fırına giderken şehit olan 11 yaşındaki Mazlum Güneş Siverek ilçesinde defnedildi.

KARDEŞE GÖZYAŞI

Evinin önünde oynarken teröristlerin attığı roketin isabet etmesi neticesi şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim son yolculuğuna uğurlandı. Törende Elif Terim’in sekiz yaşındaki kardeşi Tuana ve ağabeyi İsmail Terim, gözyaşı döktü.

ANA KUCAĞINDA ÖLDÜRDÜLER

Evlerinin yakınına düşen roketten kaçmaya çalışan annesinin kucağında ikinci bir roketin hedefi olup hayatını kaybeden dokuz aylık Muhammed Omar Saar, Akçakale’de dualarla toprağa verildi. Muhammed bebek, ülkesindeki iç savaş nedeniyle ailesinin sığındığı Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde dünyaya gelmişti. Minik Muhammed, Barış Pınarı Harekâtı’nın ilk sivil şehidi olurken ağır yaralanan annesi ise hastanede tedavi altına alındı.

TERÖR EVLERİNDEN ETTİ, SONRA KATLETTİ

Suriye’de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden, Mardin’in Nusaybin ilçesine düzenlenen havanlı saldırıda şehit düşen Fatma Yıldız ile kızları Emine ve Leyla Şırnak, Şırnak’ta defnedildi. Mardin Nusaybin’de, PKK’lı teröristlerce üç sene evvel çukur kazılarak barikat kurularak tuzaklanan patlayıcıların infilak ettirilmesiyle düzenlenen saldırılarda evleri yıkılan Yıldız ailesinin, terör peşini bırakmadı. Terör mağduru Yıldız ailesi, teröristlerden temizlenen ilçede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yaptırılan TOKİ konutlarına bir süre önce yerleşti. Ancak bu mutluluk uzun sürmedi. Önceki gün, YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden Nusaybin’e düzenlenen havanlı saldırıda, mermilerin isabet ettiği evlerinin bulunduğu binanın önünde anne ve iki kızı şehit düştü. Şehit anne ve iki evladı gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

YPG GAZETECİLERİ HEDEF ALDI

Bebek katili kalleş terör örgütü YPG, dün de gazetecileri hedef aldı. Mardin’in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekâtı’nı takip eden gazetecilere Kamışlı tarafından keskin nişancılarla saldırı düzenlendi. Mermilerin gazetecilerin bulunduğu binaya isabet etmesi sonucu Anadolu Ajansı muhabirleri Ömer Yasin Ergin ve Ahmet Kaplan, sıçrayan cam kırıkları sebebiyle hafif yaralandı. Saldırının hemen ardından Kamışlı tarafından keskin nişancılarla ikinci bir saldırı daha düzenlendi. İkinci saldırının ardından gazeteciler binayı güvenli şekilde tahliye etti.