MSB:"Fırat’ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415’e ulaştı."
MSB: 415 terörist öldürüldü
12.10.2019 - 07:19 | Son Güncelleme: 12.10.2019 - 07:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakanlık öldürülen terörist sayısının 415’e ulaştığını bildirdi...
Etiketler : msb,öldürülen terörist sayısı,barış kalkanı harekatı,
655844 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/655844.aspx
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