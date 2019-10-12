Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yabancı terörist savaşçıların kaynağı durumundaki ülkeler vatandaşlarını bölgeden geri almalı, yargılamalı, rehabilite etmeli" dedi.

DEAŞ ve PKK'ya katılmış yabancı terörist savaşçıların durumu hepimiz için büyük bir sınama teşkil etmektedir diyen Şentop, konu ile ilgili "Bu büyük sorunla uğraşma işi sadece birkaç ülkenin üzerine yıkılamaz. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bu yabancı terörist savaşçıların kaynağı durumundaki ülkeler ellerini taşın altına koymalı, vatandaşlarını bölgeden geri almalı, yargılamalı ve rehabilite etmelidirler" ifadelerini kullandı.