Türkiye’nin Fırat’ın doğusundaki terörist unsurlara yönelik 09 Ekim 2019 tarihinde başlattığı Barış Pınarı Operasyonu kapsamında Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi. Suriye Milli Ordusu güçlerinin 12.10.2019 tarihi sabah saatlerinde Resulayn şehir merkezinde kontrolü sağladığı bildirildi.
Suriye Milli Ordusu Resulayn şehir merkezinde kontrolü ele geçirdi
12.10.2019 - 12:18 | Son Güncelleme: 12.10.2019 - 12:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye Milli Ordusu Resulayn Şehir merkezinde kontrolü ele geçirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Rasulayn,meskun mahali,kontrol altına alındı,
655882 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/655882.aspx
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