Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PKK'nın 9 aylık kurbanı Muhammed bebek yürekleri dağladı.

Barış ve huzuru bozmaya yönelik bombalı ve silahlı saldırılarla güvenlik güçlerinin yanı sıra sivilleri de hedef alan, bebek, çocuk, genç, kadın, yaşlı çok sayıda kişiyi katleden terör örgütünün katliamları hafızalardan silinmeyecek iz bıraktı.

Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde, 15 Ağustos 1984'te ilk saldırılarını düzenleyen eli kanlı örgüt, kırsalda umduğunu bulamadığı için eylemlerini şehir merkezlerine taşıyarak sivillerin canına da kasteden katliamlar gerçekleştirdi.

Terör örgütünün acımasız katliamlarının en masum mağdurları ise hep bebekler ve çocuklar oldu.

PKK'nın, 1980 ve 1990'lı yıllarda yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği baskınlarda sivillerin yanı sıra kundaktaki bebekleri dahi kurşuna dizmesi hafızalardan silinmedi.

Saldırılar nedeniyle çok sayıda çocuğun yaşama hakkı küçük yaşta elinden alındı. Çok sayıda çocuk ise saldırılardan yaralı kurtulsa da kaybettikleri uzuvlarıyla hayatlarını büyük zorluklarla sürdürmek durumunda kaldı.

"Bebek katili" olarak hafızalara kazındı

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Derince köyünde 1993'te PKK'lı teröristlerin okul bahçesinde kurşuna dizdiği 13'ü çocuk 22 kişi arasında bulunan 3 yaşındaki Serkan Erdem'in bedeni kurşunlanmış fotoğrafı, terörün acımasız yüzünü dünya kamuoyuna gösterdi.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan da bu katliamdan sonra "bebek katili" olarak hafızalara kazındı.

9 aylık Muhammed bebek evinde katledildi

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlediği havanlı ve roketatarlı saldırılarda Suriye uyruklu 9 aylık Muhammed Omar şehit oldu.

Derince köyünde 3 yaşındaki Serkan Erdem'in terörün acımasız yüzünü dünya kamuoyuna gösteren bedeni kurşunlanmış fotoğrafı hafızalarda derin bir iz bırakırken, bu vesikaya 9 aylık Muhammed'in fotoğrafı da eklendi.

Muhammed bebeğin, 6 yıl önce ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ailesiyle yaşadıkları ev, terör saldırısının hedefi oldu.

Muhammed'in hayatını kaybettiği saldırıda, "Hale" ve "Yasmin" isimli iki ablası da ağır yaralandı.

Suriye'de YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerden düzenlediği, sivilleri hedef alan saldırılarda Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki Mazlum Güneş, sokakta oynayan 11 yaşındaki Elif Terim ile Nusaybin ilçesinde anneleri ile evlerinin önünde katledilen 12 yaşındaki Emine ve 15 yaşındaki ablası Leyla Yıldız da şehit oldu.

Teröristlerin aynı gün katlettiği bir bebek ve 4 çocuk, gözyaşları arasında toprağa verilirken, Türkiye bu masum çocukları kalbine gömdü.

PKK'nın Kulp'taki hain tuzağında şehit olanlardan 2'si çocuktu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin Ağaçkorur köyü mevkisinde 12 Eylül'de odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit olan 7 kişi arasında 17 yaşındaki Mehmet Bozyel ve 15 yaşındaki Ömer Yıldız da vardı.

Saldırının hayattan kopardığı 15 yaşındaki Ömer ve ağabeyi 22 yaşındaki Abit, 7 yıl önce annelerini, 5 yıl önce de babalarını kaybetti.

Birbirlerine sarılıp, yaşam mücadelesi veren 13 yetim ve öksüz kardeşten 2'si terörün kurbanı oldu. Polis olmak isteyen Ömer, ailesinin geçimine katkıda bulunmak için çalışıyordu.

Ailesiyle Batman'da yaşayan 17 yaşındaki Mehmet Bozyel, üniversite sınavına hazırlanıyordu.

Eğitim masrafları için Diyarbakır'da odun toplayan Bozyel'in hayali avukat olmaktı.

Ayaz ve Nupelda kardeşleri katlettiler

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 15 Temmuz'da bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki kardeşi Nupelda Güloğlu hayatını kaybetti.

İki kardeşin ellerindeki balonlarla, yüzleri gülerken objektife yansıyan fotoğrafları unutulmayacak iz bıraktı.

Hain saldırı 13 yaşındaki Diyar'ı hayattan kopardı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 5 Mayıs'ta bir grubu piknik yapacakları Cudi Dağı eteklerindeki Uyanık köyü mevkisine bıraktıktan sonra ilçeye dönmek üzere yola çıkan minibüsün geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu kuzeni Servet (23) ve 13 yaşındaki Diyar Bilen hayatını kaybetti.

Diyar'ı, Silopi Cumhuriyet Ortaokulu 7. sınıfta okurken, PKK'nın hain saldırısı hayattan kopardı.

11 aylık Bedirhan bebek annesi ile katledildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Büyükçiftlik beldesi Susat Deresi mevkisinde, 31 Temmuz 2018 günü, ilçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki üs bölgesinde görevli eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı ziyaret edip dönerken, Nurcan Karakaya'nın kullandığı aracın geçişi esnasında, teröristlerin, önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 25 yaşındaki kadın ile 11 aylık bebeği Bedirhan Karakaya şehit oldu.

Bedirhan Karakaya'nın ismi, astsubay babasının daha önce görev yaptığı üs bölgesine verildi.

Eren Bülbül'ü şehit ettiler

Eli kanlı teröristler, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de evden erzak çalan teröristlerin yerini güvenlik güçlerine gösterirken, 16 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit etti.

Söz konusu ev civarında sürdürülen inceleme sırasında güvenlik güçlerine yardımcı olduğu sırada teröristlerin hain saldırısı sonucu Eren Bülbül ve Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik şehit düştü, bir güvenlik görevlisi yaralandı.

Terör örgütünün hain saldırılarından bazıları

Terör örgütü PKK'nın bugüne kadar bebek ve çocukları hedef alan saldırılarından bazıları şöyle:

- 7 Mart 1987'de Mardin'in Nusaybin ilçesi Açıkyol köyünde 6'sı çocuk 8 kişi kurşuna dizildi.

- 20 Haziran 1987'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Mardin'in Ömerli ilçesindeki köy korucusu ailelerin yoğunlukta olduğu Pınarcık köyünde, 16'sı çocuk 30 kişi öldürüldü.

- 8 Temmuz 1987'de Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Yuvalı köyü Haraberk mezrasına saldıran PKK'lı teröristler, aynı aileden 7'si çocuk 2'si kadın 9 kişiyi katletti.

- 19 Ağustos 1987'de Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Milan mezrasına saldıran teröristler, aralarında 3 ve 6 günlük 2 bebeğin de bulunduğu 25 sivili öldürdü. Katledilenlerin 14'ü, 18 yaşından küçüktü.

- 21 Eylül 1987'de Şırnak'ın Güneyce köyü Çiftekavak mezrasını basan PKK'lılar, 2'si hamile 5 kadın, 4'ü çocuk 11 kişiyi katletti, 2 kişiyi ağır yaraladı.

- 10 Ekim 1987'de Şırnak'ın Çobandere mezrasına baskın yapan teröristler, birçoğu yaşlı, kadın ve kundaktaki bebek olmak üzere 13 kişiyi katletti. Ağır yaralanan 9 kişi, tedavi altına alındı.

- 9 Mayıs 1988'de Mardin'in Nusaybin ilçesi Taşköyü'nün Behmenin mezrasına saldıran teröristler, aynı aileden 8'i çocuk, 2'si kadın 11 kişiyi öldürdü. Saldırıda 2 çocuk ağır yaralandı.

- 22 Haziran 1992'de Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Seki köyündeki 2 korucunun evine baskın düzenleyen teröristler, 8'i çocuk 10 kişiyi katletti, 2 kişiyi ağır yaraladı

- 1 Ekim 1992'de Bitlis'in Cevizdalı köyünü gece geç saatlerde basan terör örgütü PKK, 8'i çocuk 30 kişiyi öldürdü.

- 9 Kasım 1992'de Diyarbakır'ın Hani ilçesine saldıran PKK'lı teröristler, evleri basarak insanları kurşuna dizdi. Saldırıda 4'ü çocuk, 4'ü kadın 12 kişi hayatını kaybetti.

- 18 Temmuz 1993'te Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Sündüz Yaylası'na baskın düzenleyen PKK'lı teröristler, 14'ü çocuk 24 kişiyi katletti.

- 21 Ocak 1994'te Mardin'in Savur ilçesine bağlı Ormancık ve Akyürek köylerine saldıran teröristler, 11'i çocuk 21 kişiyi öldürdü.

- 24 Temmuz 1995'te İran'dan gelen kalabalık PKK'lı terörist grubu, Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Akdoğu köyü Atabinen mezrasına giremeyince evleri roket atışına tuttu. Teröristler, 7'si kadın ve çocuk 12 kişiyi öldürdü, 13 kişiyi ağır yaraladı.

Öğrencileri hedef aldılar

PKK, saldırılarını kırsalda sürdürdüğü dönemde, şehirlerde de kanlı eylemler gerçekleştirdi.

Diyarbakır'da 3 Ocak 2008'de askeri servis aracının geçişi sırasında bir dershane önünde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 6'sı öğrenci 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 73 kişi yaralandı.

Terör örgütü PKK'nın eğitim kurumlarını hedef alan saldırıları da oldu. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 23 Nisan 2011'deki kutlamalar için 23 Nisan İlkokulu'nun bahçesinde toplanan çocuklara, maskeli bir grup havai fişeklerle saldırdı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı ancak 7-14 yaşlarındaki çocuklara yönelik saldırı hafızalarda iz bıraktı.

Teröristler, Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 27 Mayıs 2011'de imam hatip lisesi öğrencilerinin bulunduğu yurda molotofkokteyli ile saldırdı. Yurt binasında çıkan yangın sonucu 3 öğrenci yaralandı.

Terör örgütünün şehirlerdeki hain saldırıları

Terör örgütü, İstanbul Güngören'de, 2008'de vatandaşları hedef aldı. Çöp tenekesine yerleştirilen bombanın patlamasından 10 dakika sonra 50 metre ileride yine bir başka çöp tenekesinde daha güçlü bir patlama yaşandı.

Saldırıda, ilk patlama sonrası yardıma gidenler de hedef alındı. Araç trafiğine kapalı ve vatandaşların yoğun olduğu alanda akşam saatlerinde meydana gelen patlamada, Aleyna Çelik (3), Taha Yıldızlı (5), Murat Ağca (12) ve Şeyma Özkan'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 154 kişi hastaneye kaldırıldı.

Genç kız otobüste alevler arasında kaldı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, 8 Kasım 2009'da belediye otobüsüne terör örgütü mensuplarınca molotofkokteyli atıldı. Saldırıda, evine giden 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Serap Eser, otobüste çıkan yangın sonucu alevler arasında kaldı. Genç kız, yaklaşık bir ay tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Hakkari'de, 16 Eylül 2010'da Durankaya beldesi ile Geçitli köyü arasındaki yola teröristlerce döşenen mayının sivilleri taşıyan minibüsün geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu aralarında 2 yaşındaki Nurullah Umut Çiftçi ve 11 aylık Zeynep Kurt'un da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Şehit annenin karnından alınan bebek hayata tutunamadı

Batman'da 26 Eylül 2011'de 3 terörist, hac yolculuğuna hazırlanan anne ve babasını ziyaretten dönen Talat Doru ve ailesinin bulunduğu araca ateş açtı. Saldırıda 4 çocuk annesi ve 8 aylık hamile Mizgin Doru (31) ile kızı Sultan Doru (4) hayatını kaybetti. Talat ve Mizgin Doru'nun 4 kızı vardı ancak bir de erkek bebek istiyorlardı. Anne karnındaki erkek bebek, olay sonrasında sezaryenle kurtarıldı ancak hastanede bir gün yaşayabildi. Baba Doru ile bir kızı da olayda ağır yaralandı.

Bingöl'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bir anne, canlı bomba eylemi yapacak teröriste müdahale ederek çok sayıda kişiyi kurtardı. Kurban Bayramı öncesi 3 çocuğuyla alışverişe çıkan Hatice Belgin, yürürken canlı bomba eylemcisini fark etti ve üzerine atladı. Anne, patlamayı engelleyemedi ancak yaşanabilecek daha büyük bir facianın önüne canını feda ederek geçti. Olayda, anne Belgin ve oğlu Veysel ile bir vatandaş hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Kurban eti dağıtan çocukları katlettiler

HDP Merkez Yürütme Kurulunca, 6 Ekim 2014'te yapılan açıklamanın ardından çıkan 6-7 Ekim olaylarında, 2 polis memuru şehit oldu, 31 kişi hayatını kaybetti, 221 sivil ile 139 polis yaralandı. Ölenler arasında, Kurban Bayramı'nın 4. gününde ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtılırken 2 arkadaşıyla katledilen 16 yaşındaki Yasin Börü de bulunuyordu.

Sebze almak için evden çıktı hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 30 Ağustos 2015'te evinden sebze almak için çıkan 6. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Fırat Simpil, terör örgütü PKK mensuplarınca yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 28 Eylül 2015'te teröristlerin polis aracına düzenlediği saldırıda roketatar mermisinin isabet ettiği evdeki 9 yaşındaki Elif Şimşek öldü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 12 Eylül 2015'te terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması mensuplarınca poşet içinde bir evin damına bırakılan patlayıcının ellerinde infilak etmesi sonucu 9 yaşındaki Tahsin Uray ve Ramazan Ş. ağır yaralandı. Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklardan Tahsin Uray, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şırnak Kültür Merkezi ve Halk Kütüphanesinin bulunduğu binaya 25 Aralık 2015'te düzenlenen saldırıda 4 çocuk yaralandı.

5 aylık bebeği katlettiler

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 13 Ocak 2016'da İlçe Emniyet Amirliği ve lojmanına teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, bir polis memuru şehit oldu, biri 5 aylık, biri 4 ve diğeri 12 yaşında 3 çocuğun da aralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan 39 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kızılay Güvenpark yakınlarında 13 Mart 2016'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 36 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıda yaralananlar arasında bulunan 6 aylık hamile Songül Yılmaz'ın karnındaki bebek, terör saldırılarının en küçük kurbanı oldu.

Şırnak'ın İdil ilçesinde, 13 Nisan 2016'da terör örgütü PKK mensuplarının tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 yaşındaki Hidayet Tek hayatını kaybetti.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 10 Temmuz 2016'daki saldırıda 5 yaşındaki Viyan Kanat hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, bombalı saldırıda bebek Ceylin Naz Aydın, 11 Ağustos 2016'da şehit oldu.