Uluslararası toplum tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanlığı, Arap Birliği’ne üye ülkelerin Barış Pınarı Harekatı sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin diplomatik temsilcilik seviyesine indirilmesi talebini reddettiklerini duyurdu. Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti ile diplomatik temsilciliği azaltmayı ve işbirliği durdurmayı reddediyoruz" ifadelerini kullandı.
Libya’dan Arap Birliği’nin Türkiye kararına rest
12.10.2019 - 22:32 | Son Güncelleme: 12.10.2019 - 22:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Arap Birliği’nin Türkiye ile ilişkileri diplomatik temsilcilik seviyesine indirilmesi teklifini reddettiğini duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Libya,
655973 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/655973.aspx
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