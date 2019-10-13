Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İHA foto muhabiri İsmail Coşkun’un Akçakale’ye düşen havan mermileri ve yaşanan panik ile alakalı fotoğrafları dünya çapındaki saygın gazetelerin kapak sayfasında yer aldı. İHA’nın 120 kilometrelik operasyon hattında 5 farklı noktada 35 muhabir, foto muhabiri ve kamereman görev yapıyor. Ayrıca bölgedeki İHA canlı yayın araçları ile de 50 den fazla dünya televizyonunun muhabirleri bölgeden bilgi aktarıyor.

Dış Basın Barış Pınarı Harekatı'nı İhlas Haber Ajansı'ndan takip etti Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği 'Barış Pınarı Harekatı'nı tüm dünya basını İhlas Haber Ajansı'ndan takip etmeye devam ediyor