Tel Abyad'dan çatışma sesleri ve dumanlar yükseliyor. Barış Pınarı Harekatı'nın 4. gününde Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusundaki operasyonları sürüyor. 4 günde toplam 480 terörist etkisiz hale getirildi.
Tel Abyad'tan dumanlar yükseliyor
13.10.2019 - 10:01 | Son Güncelleme: 13.10.2019 - 10:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Şanlıurfa'nın hemen karşısında bulunan Tel Abyad'tan dumanlar yükselmeye devam ediyor.
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