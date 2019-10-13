Tel Abyad'dan çatışma sesleri ve dumanlar yükseliyor. Barış Pınarı Harekatı'nın 4. gününde Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusundaki operasyonları sürüyor. 4 günde toplam 480 terörist etkisiz hale getirildi.