Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı 5. gününde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 480 olduğunu açıkladı.

Suluk beldesi teröristlerden kurtarıldı

Harekat kapsamında Tel Abyad ilçesinin Suluk beldesi YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

Tel Abyad ve Rasulayn kırsalında dumanlar yükseliyor

TSK tarafından, Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen harekat kapsamında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn ile Tel Abyad'daki terör mevzileri ateş altına alındı.

Tel Abyad ile Rasulayn kırsalındaki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken bölgeden dumanlar yükseliyor.

YPG/PKK'dan Suruç ve Akçakale'deki sivillere saldırı

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Suruç ilçesindeki sivillerin bulunduğu 3 eve havanlı saldırı düzenlendi.

Saldırılarda yaralanan bir kişi Suruç Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Evlerde de hasar meydana geldi.

Terör örgütü tarafından Akçakale ilçesine yönelik de havanlı saldırı gerçekleştirildi.

Sivillerin bulunduğu bir binaya isabet eden havan nedeniyle yaralanan olmazken, patlama nedeniyle panik yaşayan 2 kişi kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Saldırıda binada büyük hasar meydana geldi.