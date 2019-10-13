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MSB: Görev esnasında yıldırım isabet eden 1 asker şehit oldu
13.10.2019 - 10:49 | Son Güncelleme: 13.10.2019 - 10:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Hakkâri Çukurca bölgesinde 12 Ekim 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, yakın emniyet görevi esnasında yıldırım düşmesi sonucunda ağır yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 13 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur."
Etiketler : msb,şehit,yıldırım,
656053 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/656053.aspx
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