Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Muhammet E.’nin sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı’na yönelik olarak terör örgütü propagandası yaptığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla evinde yakalandı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Muhammet E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarılan Muhammet E., terör örgütü propagandası ve Barış Pınarı Harekâtı’na karşı halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.