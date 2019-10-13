Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG terör örgütüne yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Milli Suriye Ordusu, ilçe merkezine yaklaştı. MSO birlikleri ilçeyi kuşatma altına alırken, meskun mahaldeki PKK/YPG hedefleri ise Türk topçu birlikleri ve obüsleri tarafından vurularak imha ediliyor.
Bölgede çatışmalar sürüyor.
Milli Suriye Ordusu Telabyad'ı kuşattı
13.10.2019 - 10:57 | Son Güncelleme: 13.10.2019 - 11:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Milli Suriye Ordusu Telabyad'ı kuşattı.
Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG terör örgütüne yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Milli Suriye Ordusu, ilçe merkezine yaklaştı. MSO birlikleri ilçeyi kuşatma altına alırken, meskun mahaldeki PKK/YPG hedefleri ise Türk topçu birlikleri ve obüsleri tarafından vurularak imha ediliyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Suriye Ordusu,Telabyad,kuşattı,
656057 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/656057.aspx
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