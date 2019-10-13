Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG hedeflerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Türk askeri ve Milli Suriye Ordusu (MSO) birlikleri, yoğun çatışmaların ardından Telabyad'ın doğusundaki mahalleleri ele geçirdi. MSO ve Mehmetçik, Telabyad'ın iç kısımlarına doğru ilerliyor. Yoğun top ve obüs atışları ile de PKK/YPG hedefleri yerle bir ediliyor.
Telabyad'ın doğusu ele geçirildi
13.10.2019 - 11:43 | Son Güncelleme: 13.10.2019 - 12:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Barış Pınarı harekatı kapsamında Suriye'nin Telabyad şehir merkezine doğru ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu ve Mehmetçik, kentin doğu kısmını ele geçirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Telabyad,doğusu,ele geçirildi,
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