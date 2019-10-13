Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG hedeflerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Türk askeri ve Milli Suriye Ordusu (MSO) birlikleri, yoğun çatışmaların ardından Telabyad'ın doğusundaki mahalleleri ele geçirdi. MSO ve Mehmetçik, Telabyad'ın iç kısımlarına doğru ilerliyor. Yoğun top ve obüs atışları ile de PKK/YPG hedefleri yerle bir ediliyor.