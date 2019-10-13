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Barış Pınarı Harekatı operasyonları neticesinde M-4 karayolunun kontrolü sağlandı
13.10.2019 - 15:43 | Son Güncelleme: 13.10.2019 - 15:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Barış Pınarı Harekâtı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı.
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656092 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/656092.aspx
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