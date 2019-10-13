Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri bugün öğlen saatlerinde Telabyad'ın doğusunu ele geçirdi. Bölgedeki PKK/YPG'ye ait bez parçaları birer birer indirildi. Bölgeye SMO bayrakları asılıyor.
Tel Abyad'ın doğusundaki PKK/YPG'nin bez parçaları indirildi
13.10.2019 - 16:14 | Son Güncelleme: 13.10.2019 - 16:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın doğusundaki PKK/YPG terör örgütüne ait bez parçaları indirildi.
Etiketler : Tel abyad,PKK,Barış Pınarı Harekatı,
656098 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/656098.aspx
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