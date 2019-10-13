Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri bugün öğlen saatlerinde Telabyad'ın doğusunu ele geçirdi. Bölgedeki PKK/YPG'ye ait bez parçaları birer birer indirildi. Bölgeye SMO bayrakları asılıyor.