TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Parlamentolararası Birlik 141. Genel Kurulu kapsamında temaslarına devam ediyor. Şentop, genel kurul öncesi PAB Başkanı Gabriela Cuevas Barron, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Cezayir Ulusal Meclisi Başkanı Süleyman Şenin ile görüşmeler gerçekleştirdi.
TBMM Başkanı Şentop, PAB Başkanı Barron ile görüştü
13.10.2019 - 22:00 | Son Güncelleme: 13.10.2019 - 22:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sırbistan’da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birlik (PAB) Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mustafa Şentop,TBMM,
656141 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/656141.aspx
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