Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’na dil uzattı. Akıncı, sosyal medyadan “1974’te biz adına Barış Harekâtı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu sebeple bir an önce diyalog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir” paylaşımıyla haddini aştı. Daha önce de Doğu Akdeniz’de hakları kapsamında doğalgaz ve petrol arama çalışması yapan Türkiye’yi eleştiren Akıncı’ya tepki yağdı. Hem Türkiye’den hem de KKTC’den gelen tepkiler şöyle:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamaları Boğaz Şehitliği’nde koyun koyuna yatan mücahit ve Mehmetçiklerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Barış Pınarı Harekâtı’nın eli kanlı terör örgütü PKK/PYD’ye karşı bölgenin istikrarı için gerçekleştiğini görmezden gelen Akıncı’yı esefle kınıyorum. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nda, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yapılan kahraman ordumuzun mücadelesi ile bugün Suriye’de Barış Pınarı Harekâtı ile verdiğimiz mücadele aynı ruhla yapılmaktadır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Akıncı’nın yaptığı açıklama, basiretsizlik ve saygısızlıktır. Türkiye’yi terör örgütleriyle diyaloğa davet etmek, Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan birine yakışmaz. Böyle bir sorumsuzlukla o makam yan yana durmaz. Bu açıklamaları kınıyoruz.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Eğer 1974’deki Barış Harekâtı’nı yapmasaydık, herhalde bugün Kuzey Kıbrıs Türklüğünden bahsetmek mümkün olmayacaktı. Lütfen Sayın Akıncı, yakın tarihi bir kere daha okusun, bildiklerini bir kere daha hatırlasın, bilmediklerini de aile büyüklerinden öğrensin. Bu kabul edilebilir bir şey değildir, doğru bir yaklaşım değildir.

KKTC Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy: Türkiye’nin terörle mücadelesini yok sayarak, iç politik kaygılar güden Cumhurbaşkanı’nın (Akıncı) düştüğü durum üzücüdür. Kıbrıs Türkü, Türkiye ile birliktedir. Birlikte ağlamakta, birlikte gülmektedir.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Kıbrıslıyım, Türk’üm. İkisinden de gurur duyuyorum ve Sayın Akıncı’nın Kıbrıs Türk Barış Harekâtı ve Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili olarak yazdıklarını kınıyor, bunların halkımızın neredeyse bütünü tarafından asla benimsenmediğinin altını çiziyorum.

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz: Sayın Akıncı’nın yaptığı açıklama, Kıbrıs Türkü’nün kahir ekseriyetinin duygu ve düşüncelerini yansıtmadığı çok açıktır.