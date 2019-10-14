Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Millî Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekâtı’nda hainlere ağır darbe vuruluyor. Harekâtın beşinci gününde Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abdyad’ın Suluk beldesi terörden arındırıldı. SMO askerleri, YPG/PKK’lı teröristlerle girilen şiddetli çatışmaların ardından da ilçe merkezinin tamamında kontrolü eline geçirdi. Tel Abyad, harekâtta Resülayn’ın ardından teröristelerden kurtarılan ikinci ilçe merkezi oldu.



Terörden arındırılan Tel Abyad’da halk, ilçeye giren SMO güçlerini bağrına bastı. Bir kadın askerlere sevinçle su ikramında bulundu. Bölgede, teröristlere ait çok sayıda silah ele geçirildi.

35 KİLOMETRE DERİNLİĞE İNİLDİ

Tel Abyad şehir merkezinin tamamının YPG/PKK’lı teröristlerden temizlenmesinin ardından Suriye Millî Ordusu askerleri, ilçenin Türkiye sınırındaki gümrük kapısındaki YPG/PKK’ya ait bez parçalarını indirerek yerine SMO bayrağı çekti. Sınırın Türkiye tarafından ise bazı vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını sallayıp SMO askerlerinin sevincine karşılık verdi. Millî Savunma Bakanlığı da harekât kapsamındaki operasyonlar sonucu 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 kara yolunun kontrolünün sağlandığını bildirdi.

24 TERÖRİST TESLİM OLDU

Mehmetçiğin Barış Pınarı Harekâtı sahasındaki ilerlemesi sürerken bazı teröristler kaçmaya başladı. Belirlenen hedeflerin karadan ve havadan tek tek vurulmasının ardından başka çarelerinin kalmadığını anlayan bölücü terör örgütü YPG/PKK üyeleri, silahlarını bırakarak güvenlik güçlerine teslim oluyor. Yirmi dört teröristin Mehmetçiğe teslim olduğu öğrenildi. Örgütten kopmaların artması üzerine çaresiz kalan elebaşıların, bunu önlemek için “örgüt içi infaz” dâhil çeşitli usullere başvurdukları belirtiliyor.

525 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

9 Ekim’de başlayan harekâtta şu ana kadar toplam iki ilçe merkezi, bir belde ve 56 köy YPG/PKK’dan ele geçirilmiş oldu. Kurtarılan yerlerdeki arama tarama faaliyeti sürüyor. Harekât kapsamında etkisiz hâle getirilen toplam PKK-YPG’li terörist sayısı 525’e yükseldi.