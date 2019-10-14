Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Suriye’de 2011’de başlayan iç savaş yüz binlerce insanı canından, milyonlarca insanı da hem malından hem topraklarından etti. Savaş sebebiyle ülkelerini terk etmek zorunda kalanlardan bir kısmı Türkiye’ye sığındı bir kısmı da komşu ülkelere... Mülteciler bulundukları ülkelerde fazlalık olarak görüldü, ülkelerini savunmak yerine savaştan kaçmakla suçlandı. Bu suçlamalardan ülkemizdeki mülteciler de nasibini aldı. Oysa bu ithamlara maruz kalan Suriyeliler, küçük gruplar halinde de olsa toplu imha silahlarının da içinde yer aldığı saldırılara karşı kendilerini savunmaya çalıştı. Savaş, Suriye’ye sınır ülkeler için tehdit oluşturmaya başlayınca Türkiye uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını kullanma kararı aldı.

2011’den itibaren küçük gruplar halinde çatışmalarda yer alan bu kesim, Türkiye ve ABD’nin ortak eylem kararı aldığı “Eğit-Donat” kapsamında bir araya getirilmeye başlandı. Sonrasında ABD bu ortaklıktan çekilerek YPG/PKK grubuna destek verme kararı aldı. Irak’tan taşınan DEAŞ ve ona karşı panzehir olarak üretilen YPG/PKK Türkiye’ye yönelik eylemler yapmaya başladı.

Türkiye Ağustos 2016’da DEAŞ’a yönelik Fırat Kalkanı operasyonunu başlatınca Suriye’deki savaştan kaçmakla itham edilen gruplar ÖSO çatısı altında Türkiye’nin yanında operasyona destek verdi. Araplar, Kürtler ve Türkmenlerden oluşan gruplar, DEAŞ karşıtı koalisyonun iki yılda bitiremediği (!) terör unsurlarını Türkiye sınırından, dahası Suriye’nin kuzeyinden silip attılar. Ocak 2018’de de Zeytin Dalı Harekâtı’na katılarak Afrin’deki terör yuvalarının dağıtılmasına büyük katkı verdiler. Çok sayıda şehit verdikleri her iki operasyon sırasında ve sonrasında “yağmacı”, “çapulcu”, “terörist” gibi dünya kamuoyundan birçok eleştiriye muhatap oldular.

MİLLÎ ORDU OLDULAR

Suriye savaşının başladığı 2011’den bu yana çoğunluğu Özgür Suriye Ordusu çatısı altında savaşan farklı silahlı grupların oluşturduğu 110 bin kişilik grup 4 Ekim’de yani “Barış Pınarı Harekâtı” öncesi Akçakale’de bir araya gelerek “Millî Ordu” çatısı altında birleşti.

TSK ile birlikte çarşamba gecesi başlayan kara operasyonuna Perşembe gündüz saatlerinde muharip güç olarak katıldılar.

İdlib, Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesinden gelen, Suriye iç savaşı boyunca Türkiye tarafından eğitim ve lojistik destek verilen silahlı muhalif birlikler, TSK’nın emir ve komutası altında Barış Pınarı Harekâtı’nda görev alıyor. “Millî Ordu” ya da “Ceyşü’l-Vatani” olarak tanımlanan yeni yapının başında ise Özgür Suriye Ordusu’nun da komutanı olan Selim İdris var.

110 BİN KİŞİLİK GÜÇ

Peki Millî Ordu kimlerden oluşuyor? Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesinde operasyonlar sonrasında “polis gücü” olarak görev yapmaya devam eden üç kolordu bulunuyor. Bu kolordular toplamda 40 bin savaşçıdan oluşuyor. İdlib bölgesinde yer alan dört kolordu da yaklaşık 70 bin kişiden oluşuyor. Birleşerek Millî Ordu’yu oluşturan gruplar, Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesindeki kolorduların tümü ve İdlib’deki bazı gruplardan müteşekkil. Toplam sayı şimdilik 110 bin.

Çoğunluğunu Suriyeli Türkmenlerin teşkil ettiği Sultan Murat ve Fatih Sultan Mehmet Tugayları ile Fırat Kalkanı operasyonunda cephe hattında savaşan Hamza Tugayları ve Muntasır Billah Grubu oluşturuyor. Fırat Kalkanı ve Afrin’de olduğu gibi Fırat’ın doğusunda da ön planda yer alıyorlar.

DESTEK SÖZÜ VERDİLER

Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesinden gelen 1. Kolordu’da önde gelen gruplar arasında Ahrarü’ş-Şarkiye, Ceyşü’ş-Şarkiye, 1. Fırka, Fatih Sultan Mehmet Tugayı ve Muntasır Billah Tugayları var. Yine aynı bölgeden gelen 2. Kolordu’da ise Sultan Murat ve Hamza Tugayları yer alıyor.

3. Kolordu ise birden fazla küçük grupla birlikte Cephetü’ş-Şamiyye, Ceyşü’n-Nasır ve 9. Tümen’den oluşuyor. Doğu Guta’dan çekilen ve Afrin’de operasyonel olan Ceyşü-l-İslam grubu, Millî Ordu’ya katılmadı ancak operasyonun ilerleyen safhalarında destek vereceğini duyurdu.

1. ve 2. Kolordular Tel Abyad’ın karşısındaki Akçakale’den, 3. Kolordu ise Resülayn’ın karşısındaki Ceylanpınar’dan operasyona destek veriyor. Kırk bin kişilik gücün şu ana kadar sadece 19 bini Suriye içinde operasyonlarda yer alıyor, diğerleri ise Barış Pınarı Harekâtı’nın sonraki aşamalarına katılmak üzere sınırda hazır bekliyor.

Suriye’deki yapıyı ve bölgeyi çok iyi bilen bazı üst düzey isimler, Barış Pınarı Harekâtı’nda önemli roller üstleniyor. 1., 2. ve 3. Kolordular Ağustos 2016’daki Fırat Kalkanı’nda DEAŞ’a, sonrasında Ocak 2018’de başlayan YPG/PKK’ya yönelik Zeytin Dalı Harekâtında Afrin’de ön saflarda savaşmıştı.

KÜRT ŞAHİNLER DE MİLLÎ ORDU’DA...

Fırat’ın doğusunda YPG varlığına tepki göstererek bölgeden kaçan Kürt savaşçıların oluşturduğu Kürt Şahinleri de Millî Ordu’nun içinde. Kürt savaşçıların sayısı 350.

Fırat Kalkanı ve Afrin bölgesindeki 1. 2. ve 3. Kolorduların tamamına yakınının Barış Pınarı Harekâtı’nda da yer alması planlanıyor. İdib bölgesindeki Millî Ordu unsurları ise şimdilik operasyon içinde yer almıyor.