Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin taarruzu karşısında ağır kayıp alan terör örgütü PKK/YPG, DEAŞ ‘yılanına’ sarıldı. PKK’lıların DEAŞ’lı teröristlerin bulunduğu hapishanenin kapılarını açtığı görüntüler ortaya çıktı. YPG/PKK, Suriye’nin kuzeyindeki Ayn İsa beldesinde, daha önce ele geçirdiği DEAŞ’lı teröristler ile aileleri tuttuğu bir kampı ateşe vererek içeridekilerin kaçışını hazırladı. Rakka iline bağlı Ayn İsa belde merkezinin batısında yer alan kampta adının açıklanmasını istemeyen bir sivil çalışanı, şunları söyledi: “Bugün (dün) 11.00 sularında örgüt yöneticileri gelip biz sivil çalışanların tümünü kamp alanından çıkardı. Yalnızca kendileri içeride kaldı. 13.30 sıralarında kamp alanında yangın başladığını ve dumanların yükseldiğini gördük. Arkadaşlarımız ne olduğuna bakmak için gittiklerinde bizim kullandığımız ofislerin yandığını gördü. Bu yangını tutuklular ve aileler kendi bulundukları yerde çıkarmış olsaydı bizim ofislerimize zarar gelmezdi. Bizim ofis alanımız DEAŞ’lılar ve ailelerinden farklı bir noktada. Bu yangını örgütün kendisi çıkardı. Bizi bu yangını başlatmadan önce oradan çıkarmaları da bunun delili.” Görgü tanığı, kampa herhangi bir hava saldırısı ya da bombardıman olmadığını ifade etti. Yangının başlamasıyla, kampın DEAŞ’lı teröristler ve aileleri ile daha önce yerinden edilip bölgeye sığınmış sivillerin yaşadığı her iki bölümünden binlerce kişinin kaçtığı görüldü.

Kampta yaklaşık beş bin kişi bulunuyordu. Bunların yaklaşık iki binini DEAŞ’lı teröristler ile çocuk ve kadınlardan oluşan aile mensupları oluşturuyordu. Kalan üç bin kişi ise Suriye’nin farklı bölgelerinde çatışmalardan kaçarak Ayn İsa’ya sığınan sivillerden meydana geliyordu. Ayn İsa, Türkiye sınırına yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta yer alıyor.