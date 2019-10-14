Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Musul, Rakka ve Deyrizor yerle bir edilir ve binlerce sivil öldürülürken seslerini çıkartmayanlar, Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı karşısında panik halinde 'operasyonu durdurun' çağrıları yapıyor, Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit ediyor. Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok." ifadelerini kullandı.
Kalın: Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok
14.10.2019 - 10:11 | Son Güncelleme: 14.10.2019 - 10:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok." değerlendirmesinde bulundu.
Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın,Barış Pınarı Harekatı,
656213 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/656213.aspx
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