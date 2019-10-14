Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fransa’nın Strazburg kentinde Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Gül," Türkiye bu operasyonu uluslararası sözleşmeden kaynaklı olarak, uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürmektedir" dedi.

"BU MÜCADELE MEŞRU MÜDAFAADIR VE DOĞAL BİR HAKTIR"

Bakan Gül, "Türkiye tüm terör örgütleriyle mücadele edebilecek güçtedir, Türkiye her zaman her adımını hukuk çizgisi içerisinde sürdürmüştür ve bundan sonra da sivillere asla zarar vermeyecek şekilde sürdürecektir. Bu mücadele bir meşru müdafaadır ve doğal bir haktır" ifadesini kullandı.